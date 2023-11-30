Менеджер Усика рассказал о главной проблеме в подготовке к бою с Фьюри

Уже сообщалось, что Усик и Фьюри встретятся на ринге 17 февраля следующего года. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Поединок между Усиком и Фьюри может впервые в этом столетии выяснить неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Последний раз такой титул в тяжелом весе завоевывал Леннокс Льюис, который в 1999 году выиграл пояса WBA, WBC и IBF.

С 2007 года для того, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, необходимо иметь четыре пояса, включая WBO. Однако еще ни одному боксеру-тяжеловесу не удавалось завоевать все четыре престижных пояса. Усик сделал это в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и надеется повторить этот подвиг в супертяжелом весе.

Климас уверен в своем клиенте, однако и не живет иллюзиями, что предстоящий поединок для Усика будет легким.