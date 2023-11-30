Менеджер Усика рассказал о главной проблеме в подготовке к бою с Фьюри

Эгис Климас, менеджер звезды украинского бокса Александра Усика в разговоре с Boxing Talk выделил главную проблему перед предстоящим боем с британцем Тайсоном Фьюри.
Уже сообщалось, что Усик и Фьюри встретятся на ринге 17 февраля следующего года. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Поединок между Усиком и Фьюри может впервые в этом столетии выяснить неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Последний раз такой титул в тяжелом весе завоевывал Леннокс Льюис, который в 1999 году выиграл пояса WBA, WBC и IBF.
С 2007 года для того, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, необходимо иметь четыре пояса, включая WBO. Однако еще ни одному боксеру-тяжеловесу не удавалось завоевать все четыре престижных пояса. Усик сделал это в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и надеется повторить этот подвиг в супертяжелом весе.
Климас уверен в своем клиенте, однако и не живет иллюзиями, что предстоящий поединок для Усика будет легким.
"Однозначно это будет непростой поединок. Пожалуй, это будет самое тяжелое сражение в карьере Александра. Он уверен в себе, но в то же время хорошо знает, что впереди будет много работы. Он трудолюбивый, хороший спортсмен и очень хороший боец", - сказал Эгис Климас.
Перед боем боксеры часто приглашают на спарринг-сессии бойцов, параметры роста которых аналогичны "размерам" противника в предстоящем поединке. Климас не скрывает, что найти спарринг-партнера, похожего на Фьюри, будет сложно.
"Будет нелегко найти спарринг-партнеров, потому что Тайсон Фьюри очень высокий, с большой дистанцией, у него очень неуклюжий стиль и он тяжелый, поэтому это будет самым большим вызовом.
Но я не сомневаюсь, что Александр победит. Факторами будут его работа ног, его интеллект, боксерский IQ", - заявил менеджер.
"Я бы даже не сказал, что у Фьюри есть большая сила. У него большой вес и он опирается на бойцов. Вот как он их побеждает. Но победить Александра будет непросто", - добавил Климас.
36-летний Усик за свою профессиональную карьеру провел 21 бой и одержал 21 победу, 13 дуэлей завершив досрочно. Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма. В своем последнем бою он техническим нокаутом победил Даниэля Дюбуа.
В свою очередь на счету Фьюри 35 боев, 34 победы и одна ничья с Деонтеем Уайлдером.
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