Видео ⟩ Малыши в детском саду находятся в плохо отапливаемых помещениях

В дошкольном образовательном учреждении Mežaparks, где также обучаются дети с различными отклонениями в развитии, процесс обучения стал особенно сложным, поскольку, по словам одной из мам ребенка, помещения недостаточно отапливаются, рассказывает программа Bez Tabu.
Поскольку столбик температуры воздуха опускался все ниже, воспитатель попросила детей надеть дополнительную одежду, чтобы сохранить тепло.
Закон предусматривает, что в помещениях, где находятся дети до трех лет, температура должна быть не ниже 20 градусов. Если в помещении находятся дети старше трех лет, то там должно быть не ниже 18 градусов тепла.
Воспитатели в детском саду тоже говорят, что происходящее в образовательном учреждении "ненормально".
Директор детского сада объяснила программе, какие события привели к такой ситуации.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!