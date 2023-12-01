Украинская правозащитница - о диалоге с активистами из РФ

- Но вот вы это делаете. Почему?

"Центр гражданских свобод" получил в 2022 году Нобелевскую премию мира. На фото: Александра Романцова в Осло Фото: DW

- Из-за того, что у нас контакт был давно, правозащитный контакт, и потому что мы направлены искать людей с общими ценностями. Эти люди готовы помогать тем, кого покусала эта война, или способствовать каким-то внутренним изменениям, которые остановят войну. Общаться с этими инициативами - это уникальный шаг. Я не ожидаю, что в Украине кто-то будет особенно радоваться или тратить время, чтобы разбираться, насколько это стратегический шаг. Мы видим это как стратегический шаг, а подавляющая часть украинского общества - точно нет. Словим ли мы какую-то волну хейта за это? Да. Но это - часть украинской свободы слова. Из 44-х миллионов всегда найдется человек, который потратит время, чтобы написать, какая ты падла. Сейчас много людей в состоянии стресса, травмированы и нельзя рассчитывать на то, что они будут думать о форме, надо думать, как не обижаться.

- Каких конструктивных результатов вам удалось достичь, сотрудничая с россиянами, с начала полномасштабного вторжения России в Украину?