Конфликт на пляже Майори: уголовное дело грозит двум мужчинам

Государственная полиция обратилась к прокуратуре с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении двух мужчин за хулиганство и сопротивление представителю власти на пляже Майори летом 2023 года, сообщили в полиции.
В июле этого года в Государственную полицию поступил вызов от Юрмальской муниципальной полиции, которой потребовалась помощь в обеспечении порядка и безопасности на пляже.
Сообщалось, что двое мужчин подошли к сотруднику муниципальной полиции и, игнорируя право окружающих на мирный отдых и препятствуя работе полиции Юрмалы по задержанию лица, привлекаемого к возможной административной ответственности, вели себя агрессивно, с открытым цинизмом и наглостью, громко крича, используя нецензурные слова, оскорбляющие человеческое достоинство, грубо и оскорбительно обращались к инспектору.
Первоначально в связи с инцидентом в полиции были начаты процессы об административных правонарушениях, которые после получения дополнительной информации и оценки происшествия были переквалифицированы.
В ходе расследования было получено большое количество видеоматериалов, в которых было констатировано, что происходило на пляже до прибытия сотрудников Госполиции. Также был проведен тщательный анализ материала с целью усиления доказательств и выяснения участвующих в инциденте лиц, подлежащих привлечению к ответственности.
Проведя тщательную работу, Госполиция установила лиц, причастных к конфликту. Подозреваемыми по данному уголовному преступлению признаны двое мужчин - жителей Латвии, 1980 и 1982 годов рождения. Эти лица ранее не имели судимостей.
Как сообщалось, летом в соцсетях было опубликовано видео, на котором отдыхающие в Юрмале грубо вели себя по отношению к юрмальскому полицейскому, а также спасателей Юрмальской спасательной службы.
К одному из лиц, не подчинившемуся неоднократным законным требованиям сотрудников полиции, были применены меры принуждения.
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