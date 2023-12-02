Шилов признан лучшим вратарем ноября в АХЛ

В ноябре Шилов провел в рядах "Кэнакс" пять матчей, в которых одержал четыре победы. В среднем за игру он пропускал по 1,01 шайбе, а также отражал 95,8% бросков и дважды оставил свои ворота "сухими", отразив в целом 114 из 119 бросков.

В этом сезоне 22-летний рижанин выходил на лед в 12 матчах, одержав девять побед. В среднем за игру он пропускал 2,53 шайбы и отражал 90,9% бросков.

"Кэнакс" с 25 очками в 18 матчах занимает второе место в Западной конференции.

В 66 матчах в АХЛ за Абботсфорд и "Манитоба Мус" Шилов одержал 36 побед, шесть - в овертайме или серии послематчевых буллитов, и потерпел 21 поражение. В среднем за игру он пропускал в свои ворота 2,55 шайбы и отражал 90,6% бросков, отыграв семь игр на ноль.

В составе "Ванкувер Кэнакс" в НХЛ он провел пять матчей, а на чемпионате мира 2023 года он помог сборной Латвии завоевать бронзовые медали и был признан лучшим вратарем чемпионата.