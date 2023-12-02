Видео ⟩ Сильные снегопады парализовали движение на юге Германии

В субботу утром из-за сильного снегопада в аэропорту Мюнхена были временно приостановлены полеты. В значительной степени в регионе было парализовано и движение поездов. Полиция южной части Верхней Баварии призвала жителей оставаться дома, а тем, кто попал в ДТП, стоит учитывать, что помощи придется ждать дольше.
Из-за прихода зимы практически невозможно попасть в столицу Баварии, сообщает телекомпания ntv.de. Deutsche Bahn отмечает, что невозможно добраться до главного железнодорожного вокзала Мюнхена. Отменены дальнемагистральные рейсы на большей части территории Мюнхена, а региональные рейсы серьезно нарушены.
Отменены дальнемагистральные рейсы из столицы Баварии в Зальцбург, Инсбрук, Нюрнберг, Штутгарт и Линдау. Deutsche Bahn прогнозирует, что ограничения продолжатся всю субботу.
"Мы рекомендуем отложить поездки в Мюнхен и из него", - заявила представитель железной дороги.
Она добавила, что из-за погодных условий поезда могут быть отменены или могут задерживаться и в других районах на юге Германии. Все пассажиры, желающие отложить запланированную поездку на юг Германии из-за наступления зимы, могут использовать свой билет позже. Железнодорожное сообщение отменено.
Информационное агентство DPA сообщает, что поезд из Штутгарта на главном вокзале Ульма рано утром пришлось переоборудовать в "ночной поезд". Deutsche Bahn (DB) также предоставила поезд для пассажиров, застрявших на центральном вокзале Мюнхена. По словам представителя DB, изначально было неясно, сколько поездов придется отменить.
Нарушено и воздушное сообщение
Из-за сильного снегопада авиасообщение в аэропорту Мюнхена было нарушение по меньшей мере до полудня. Как сообщил в субботу утром представитель прессы, зимняя служба работает над обеспечением безопасного возобновления полетов. На данный момент отменено около 320 из 760 рейсов, запланированных на субботу. Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.
В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa указал, что приостановка авиасообщения в Мюнхене коснется и других аэропортов Германии.
В столице Баварии с утра временно прекратили движение поезда метро, автобусы и трамваи. На юге Баварии на дорогах произошло много аварий - по информации полиции, большинство из них причинили лишь материальный ущерб. По данным Метеорологической службы Германии, зимняя погода сохранится. По прогнозам, что сильный снегопад продолжился до полудня на юге и юго-востоке Германии.
Людей призвали оставаться дома
Полиция южной части Верхней Баварии призвала жителей оставаться дома. Полиция, спасательные службы, пожарные и службы по уборке снега ведут работу непрерывно. Многие небольшие дороги за пределами населенных пунктов сильно засыпаны снегом или заблокированы упавшими деревьями. Любой, кто попал в аварию или несчастный случай, должен ожидать задержек в получении помощи.
По данным метеорологической службы Германии, наибольшее количество свежего снега ожидается до полудня субботы в районе Алгавы, где слой снега достигнет 30-40 сантиметров. В Саксонии возможен снежный покров высотой десять сантиметров. Кроме того, на побережье Северного и Балтийского морей и в прилегающих внутренних районах ожидаются частые снегопады, которые в течение дня распространятся и на северные низкогорные хребты.
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