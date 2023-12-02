Видео ⟩ Сильные снегопады парализовали движение на юге Германии

Нарушено и воздушное сообщение

Из-за сильного снегопада авиасообщение в аэропорту Мюнхена было нарушение по меньшей мере до полудня. Как сообщил в субботу утром представитель прессы, зимняя служба работает над обеспечением безопасного возобновления полетов. На данный момент отменено около 320 из 760 рейсов, запланированных на субботу. Пассажирам рекомендуется проверить статус своего рейса перед поездкой в ​​аэропорт.

В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa указал, что приостановка авиасообщения в Мюнхене коснется и других аэропортов Германии.

В столице Баварии с утра временно прекратили движение поезда метро, автобусы и трамваи. На юге Баварии на дорогах произошло много аварий - по информации полиции, большинство из них причинили лишь материальный ущерб. По данным Метеорологической службы Германии, зимняя погода сохранится. По прогнозам, что сильный снегопад продолжился до полудня на юге и юго-востоке Германии.

Людей призвали оставаться дома

Полиция южной части Верхней Баварии призвала жителей оставаться дома. Полиция, спасательные службы, пожарные и службы по уборке снега ведут работу непрерывно. Многие небольшие дороги за пределами населенных пунктов сильно засыпаны снегом или заблокированы упавшими деревьями. Любой, кто попал в аварию или несчастный случай, должен ожидать задержек в получении помощи.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

По данным метеорологической службы Германии, наибольшее количество свежего снега ожидается до полудня субботы в районе Алгавы, где слой снега достигнет 30-40 сантиметров. В Саксонии возможен снежный покров высотой десять сантиметров. Кроме того, на побережье Северного и Балтийского морей и в прилегающих внутренних районах ожидаются частые снегопады, которые в течение дня распространятся и на северные низкогорные хребты.