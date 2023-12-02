Главное за 2 декабря ⟩ Закрытие торгового центра из-за снегопада, рижане про уборку снега и Меладзе в Риге

За рубежом:

В субботу утром из-за сильного снегопада в аэропорту Мюнхена были временно приостановлены полеты. В значительной степени в регионе было парализовано и движение поездов. Полиция южной части Верхней Баварии призвала жителей оставаться дома, а тем, кто попал в ДТП, стоит учитывать, что помощи придется ждать дольше.

Водители грузовиков заблокировали единственный КПП для въезда грузовиков из Украины в Словакию, выступая против преференций украинским компаниям.

В начале ноября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что ищет способы высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство. В письме к премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) утверждает, что это заявление вызвало беспокойство у многих жителей Эстонии и задается вопросом, есть ли у этого решения правовая основа, пишет Rus.Postimees.

Больница Шиба - крупнейшая в Израиле и одна из лучших в мире. После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в Шибе произошел большой приток раненых. В беседе с TVNET заместитель генерального директора больницы Арнон Афек сообщил, что у большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния, а вторым по распространенности видом травм являются ожоги.