В первый выходной день произошло множество важных событий - накануне с долгожданным сольным концертом выступил Валерий Меладзе, RUS TVNET узнал у жителей, как они относятся к работе коммунальных служб в Риге, а в деле об убийстве семилетней Юстине Рейниковой принято решение о привлечении ее отца и мачехи в уголовной ответственности. Об этих и других новостях субботы, 2 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 2 декабря ⟩ Закрытие торгового центра из-за снегопада, рижане про уборку снега и Меладзе в Риге
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к работе коммунальных служб и количеству выпавшего снега в столице. Ответы смотрите на видео!
Поскольку количество снега на крыше достигло критического предела, в субботу, 2 декабря, в торговом центре Mols проведут экстренную уборку снега, сообщили представители центра. Поэтому центр будет закрыт для посетителей в субботу.
По данным Государственной пограничной охраны, в субботу утром на трех латвийских пограничных пунктах в очереди на въезд в Россию или Беларусь стояло более 1000 грузовиков.
Прокуратура по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой в Роговке приняла решение о привлечении ее отца и мачехи в уголовной ответственности, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Латвийская ассоциация алкогольной сферы еще несколько лет назад активно актуализировала серьезность темы. Исполнительный директор ассоциации Давис Витолс указал порталу Apollo.lv - члены ассоциации заметили, что в результате быстрой инфляции и высоких ставок Euribor потребители все больше приобретают алкогольные напитки бюджетного класса. Эта тенденция заметно отличается от времени до пандемии Covid-19, когда люди все больше покупали алкоголь премиум-класса. Изменение привычек указывает и на то, что со снижением реальной платежеспособности увеличился риск употребления одеколона.
За рубежом:
В субботу утром из-за сильного снегопада в аэропорту Мюнхена были временно приостановлены полеты. В значительной степени в регионе было парализовано и движение поездов. Полиция южной части Верхней Баварии призвала жителей оставаться дома, а тем, кто попал в ДТП, стоит учитывать, что помощи придется ждать дольше.
Водители грузовиков заблокировали единственный КПП для въезда грузовиков из Украины в Словакию, выступая против преференций украинским компаниям.
В начале ноября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что ищет способы высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство. В письме к премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) утверждает, что это заявление вызвало беспокойство у многих жителей Эстонии и задается вопросом, есть ли у этого решения правовая основа, пишет Rus.Postimees.
Больница Шиба - крупнейшая в Израиле и одна из лучших в мире. После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в Шибе произошел большой приток раненых. В беседе с TVNET заместитель генерального директора больницы Арнон Афек сообщил, что у большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния, а вторым по распространенности видом травм являются ожоги.
Несколько дней назад с семьей из эстонского Тарту произошла шокирующая история, которая не дает им покоя. За три километра транспортировки умершего близкого человека из дома по уходу Хельме в похоронное бюро с них запросили почти 200 евро. "В нашей фирме цены точно не основаны на эмоциях. В стоимость перевозки покойного входит не только цена за километр", - комментирует похоронное бюро Тырва, опровергая утверждение, что цена взята с потолка.
Интересное чтиво:
1 декабря в "Арена Рига" с долгожданным сольным концертом выступил Валерий Меладзе. Артист подарил зрителям 105 минут своих самых известных хитов, а в финале пригласил на сцену человека, который чаще всего остается за кадром - своего брата, композитора и продюсера Константина Меладзе.
Востребованный российский актер Анатолий Белый в беседе с журналистом Вадимом Радионовым в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" подтвердил, что не намерен возвращаться в Россию. Желание уехать из страны возникло сразу после сообщения о начале военного вторжения российских войск на территорию Украины.
ВИЧ больше не является смертным приговором. Но многие ВИЧ-инфицированные люди предпочитают не рассказывать о своей болезни, так как до сих пор существует много предрасудков. Фактчекинг DW.
Компания Google выпустила внеочередное обновление для нескольких версий Chrome. Это было сделано из-за того, что в интернет-браузере была обнаружена критическая уязвимость, которую уже используют киберпреступники.
Латвийский вратарь Артур Шилов, выступающий за "Абботсфорд Кэнакс", в пятницу был признан лучшим игроком ноября в АХЛ, сообщает агентство LETA.
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