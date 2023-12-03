Видео ⟩ За занавесом: идеологический коктейль в русском вкусе

Анализируя заявления пропагандистов на российском телевидении на прошлой неделе, можно выделить несколько ясных сообщений для общественности: Россия – самая гуманная страна в мире, которая ведет войны совершенно иначе, чем "злой" и "жестокий" Израиль; Россия воюет в Украине исключительно в целях самообороны; Украина – марионетка Запада, где у власти находится кровавый диктатор, который посылает украинских мужчин и женщин на верную смерть из-за своей прихоти, чтобы выслужиться перед заокеанскими хозяевами; Россия очень хочет мирных переговоров с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский их не хочет.
Таково идеологическое царство кривых зеркал, где королями являются кремлевские идеологи, стремящиеся зомбировать общество.
Национальные особенности российской пропаганды
Национальная особенность российской пропаганды и залог ее успеха – необразованность ее целевой аудитории. А именно, подавляющее большинство телезрителей – это люди пожилого возраста без знания иностранных языков, не пользующиеся интернетом. Следовательно, они не ищут никаких других источников информации и не собираются проверять истинность поданных им пропагандистских сообщений. Например, в новостных программах, где у людей берут интервью на улицах, преобладает мнение о том, что в войне виновата Украина, и часто повторяется пропагандистский штамп, что Зеленский - наркоман. Также опрошенные россияне убеждены, что против народа Донбасса был совершен геноцид, а военные преступления в Буче совершили сами украинцы.
Надо сказать, что высказывания и сообщения пропагандистов на интернет-платформах отличаются от того, что говорится на телевидении, тем, что телевидение более осторожно и больше замалчивает. Понятно, что Telegram-каналы читают люди, пользующиеся интернетом, и скрывать от них какие-то неприятные вещи нет ни смысла, ни возможности. Именно поэтому там обсуждаются, например, атаки украинских дронов на российское приграничье, которые невозможно скрыть от пользователей Telegram.