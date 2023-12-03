Видео ⟩ За занавесом: идеологический коктейль в русском вкусе

Не упоминалось также, что 25 ноября было днем ​​памяти Голодомора в Украине. С другой стороны, по поводу циничного запуска Россией около 70 беспилотников "Шахед" по Украине накануне дня памяти, который Зеленский назвал террористическим актом, пропагандисты с гордостью заявили, что огонь сработал по "вэсэушникам", уничтожая врага. О том, что в результате атак дронов были повреждены жилые дома и пострадали мирные жители, естественно, умолчали. Следует подчеркнуть, что россияне очень гордятся своими массированными ракетными ударами, при этом ложно заявляя, что они никогда никоим образом не угрожали гражданскому населению Украины.

По поводу массированных атак дронов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальной сети "Х" следующее: "Обстреляв Украину более чем 70 дронами накануне дня памяти жертв Голодомора, Москва косвенно берет на себя ответственность за это ужасное преступление прошлого, когда миллионы украинцев погибли от голода. Речь идет об убийстве украинцев тогда и сейчас. Разница между 1932-1933 годами и сегодняшним днем ​​в том, что тогда мы были практически беззащитны перед тоталитарным злом, отбиравшим у нас еду и оцеплявшим голодающие деревни, не давая людям искать спасения в других регионах. Сегодня у нас есть свое государство, своя армия, своя ПВО и своя память. Мы никогда не простим и не забудем то, что сделал Кремль. Москва гордится убийством украинцев. Но они также показывают, насколько они боятся того, что мы сильнее, чем они. СССР, а затем и Россия делали все возможное, чтобы скрыть и отрицать преступления Голодомора. Это им не удалось. 28 стран и три международные организации признали Голодомор геноцидом украинцев, и за 2022-2023 годы это число увеличилось более чем вдвое. Я благодарен каждой из них и призываю других последовать их примеру. Мы продолжим нашу работу по повышению осведомленности о Голодоморе во всем мире. Зло должно быть побеждено, и оно будет побеждено и привлечено к ответственности".