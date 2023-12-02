Почти 20 стран на конференции в Дубае призвали развивать атомную энергетику

Глава МАГАТЭ призвал банки к инвестициям в атомную энергетику

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также призвал к дальнейшим инвестициям в атомную энергетику. Было бы ошибкой отказываться от атомной энергии из-за проблем с некоторыми проектами, заявил Гросси агентству AFP в кулуарах конференции.

"Устав некоторых международных кредиторов исключает финансирование ядерной энергетики, - сказал Гросси. - Всемирный банк, например, не вкладывал средства в развитие этой отрасли с 1959 года. Я думаю, что эта позиция устарела и не соответствует никаким научным или технологическим критериям".

Германия полностью отказалась от ядерной энергетики

На конференции по климату основное внимание уделено расширению использования возобновляемых источников энергии. Большинство из 110 стран-участниц встречи поддержали цель утроить их производство к 2030 году и одновременно удвоить энергоэффективность. В настоящее время на долю атомной энергетики приходится чуть менее десяти процентов мирового производства электроэнергии. Самый высокий уровень - 17,5 процента - был зафиксирован в 1996 году.