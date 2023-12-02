Зеленский: поворотный момент в войне может произойти в марте

"Мы осознаем, что выборы в России недемократичны. Неважно, как это произойдет - все знают, каким будет результат. Вопрос для мира заключается в следующем: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Здесь решение на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признавать их или нет. Кстати, это может стать переломным моментом - нелегитимность президента Путина", - сказал Зеленский.

По его мнению, без напоминаний из Киева западный мир должен понять, что российские выборы нельзя признавать, поскольку они недемократичны.

"Мне бы очень хотелось, чтобы западный мир сам это осознал. Чтобы мне не приходилось это делать - звонить, давить, разговаривать. Мне кажется, мир уже все это понимает после всех тех неприятностей, которые Россия создала повсюду и, конечно, в Украине в том числе", - сказал президент.

В то же время Зеленский напомнил, что сегодня внутри России нет реальной политической оппозиции Путину.