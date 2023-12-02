Зеленский: поворотный момент в войне может произойти в марте

Имитация президентских выборов в России может радикально повлиять на общую геополитическую расстановку. В результате явно недемократических выборов в марте следующего года президент России Владимир Путин окончательно утратит свою легитимность, как глава государства, и это может стать переломным моментом в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.
"Мы осознаем, что выборы в России недемократичны. Неважно, как это произойдет - все знают, каким будет результат. Вопрос для мира заключается в следующем: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Здесь решение на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признавать их или нет. Кстати, это может стать переломным моментом - нелегитимность президента Путина", - сказал Зеленский.
По его мнению, без напоминаний из Киева западный мир должен понять, что российские выборы нельзя признавать, поскольку они недемократичны.
"Мне бы очень хотелось, чтобы западный мир сам это осознал. Чтобы мне не приходилось это делать - звонить, давить, разговаривать. Мне кажется, мир уже все это понимает после всех тех неприятностей, которые Россия создала повсюду и, конечно, в Украине в том числе", - сказал президент.
В то же время Зеленский напомнил, что сегодня внутри России нет реальной политической оппозиции Путину.
"Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию, условную или искусственную, которая имеет те же взгляды, что и Путин, на войну, на изоляцию России в мире, на применение ядерного оружия, на экономику, на оккупацию Украины. Это не оппозиция. Это просто очередной сателлит Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же дьяволом посередине", - считает он.
Уже сообщалось, что следующие президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Владимир Путин пока официально не заявлял о своем намерении баллотироваться на пятый срок.
Многие аналитики сходятся во мнении, что настойчивые попытки России захватить Авдеевку - это попытки добиться ощутимого прогресса на фронте, чтобы Путин мог объявить о своей кандидатуре в тот момент, когда с фронта поступят "хорошие новости".
Однако подготовка к повторным "выборам" Владимира Путина президентом России началась уже весной. Журналистам стало известно, что на состоявшихся в Кремле встречах была поставлена цель: Путин должен "набрать" не менее 77 процентов голосов на мартовских выборах.
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