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Фото ⟩ Открыта рождественская ярмарка на Домской площади

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Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка Фото: Paula Čurkste/LETA

С сегодняшнего дня, 2 декабря, начала свою работу традиционная рождественская ярмарка в Старой Риги на Домской площади, сообщила представитель организаторов Анна Блауа.

Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади 

Официальное открытие ярмарки состоится 3 декабря в 17:00, вместе с зажжением елки на Домской площади.

Рынок на Домской площади будет работать до 7 января.

Рождественская ярмарка в Старой Риге будет открыта с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам с 10:00 до 22:00, по воскресеньям с 10:00 до 20:00.

Планируется, что 24 декабря рынок будет работать с 10:00 до 18:00, 25 и 26 декабря - с 10:00 до 20:00.

31 декабря рождественская ярмарка в Старой Риге будет работать с 10:00 до 2:00, а 1 января - с 12:00 до 20:00.

Рождественская ярмарка в Старой Риге в этом году пройдет в 23-й раз.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 декабря, в 16:00 на Ратушной площади и в 17:00 на Домской площади будут зажжены главные рождественские елки Риги.

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