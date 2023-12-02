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Фото ⟩ Нижнее белье и корсеты: фасон и стиль на премьере фильма "Экстаз"

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Премьера эротико-романтического художественного фильма "Экстаз"
Премьера эротико-романтического художественного фильма "Экстаз" Фото: TVNET kolāža

На премьеру эротико-романтического художественного фильма "Экстаз", снятого режиссером Дж. Дж. Джилинджером по одноименному бестселлеру Карины Глейтнере (ранее Рачко), пришли гости, которые постарались одеться провокационно, сексуально и соблазнительно - посмотрите фотографии, чтобы убедиться, как это получилось.

Главные актеры фильма "Экстаз" предпочли надеть вечернюю одежду классического стиля. Линда Калнина была одета в красное коктейльное платье, украшенное блестками, и декоративным шлейфом с открытым плечом, а Эдуард Йохансон выбрал центральным элементом костюма фиолетовую рубашку. Оба актера - главные герои этого вечера.

Фото: Mārcis Vancēvičs

Автор романа Карина Глейтнере выбрала черное полупрозрачное мини-коктейльное платье, а вот сам Джилинджер выбрал "свободный стиль" - джинсы, белая рубашка и черная кожаная куртка.

Фото: Mārcis Vancēvičs

Мини и декольте – наверное, первое, что ассоциируется со словом "пикантный"! Однако были среди посетителей и дамы в изящных корсетах.

Фото: Mārcis Vancēvičs
Фото: Mārcis Vancēvičs
Фото: publicitātes

Некоторые дамы выбрали наряды с деталями БДСМ.

Фото: Mārcis Vancēvičs

В качестве "оружия" для создания сексуальности в наряде также использовались нижнее белье и шелковые пиджаки.

Фото: Mārcis Vancēvičs
Фото: Mārcis Vancēvičs
Фото: Mārcis Vancēvičs

Галерея: Гости на премьере эротико-романтического художественного фильма "Экстаз"

Фото: Mārcis Vancēvičs
Фото: Mārcis Vancēvičs

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