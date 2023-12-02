В воскресенье температура опустится до -9 градусов

Хотя ночью погода будет облачной, а небо прояснится лишь местами, осадков будет немного.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. В большинстве районов страны столбик термометра опустится до -8...-13 градусов, на Курземском побережье будет не холоднее -3...-8 градусов.

В столице ночь пройдет без существенных осадков. При ясном небе и слабом ветре воздух остынет до -8...-9 градусов, в пригородах будет немного холоднее.

В воскресенье в западных и центральных районах пройдет снег. Ветер слабый, температура воздуха составит -4...-8 градусов, на побережье -2...-4 градуса.

В Риге небо временами будет проясняться, возможен снег. Ветер будет слабым, температура воздуха -5...-7 градусов.

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