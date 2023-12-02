Видео ⟩ Какие проблемы может доставить соседям стиральная машина, установленная на кухне?

Жительница Риги Астрида Вецвагаре вынуждена регулярно сталкиваться с неприятной проблемой: как только сосед на верхнем этаже включает стиральную машину, то грязные нечистоты из трубы начинают скапливаться в ее кухонной раковине, сообщает программа 4. studija.
Сосед, подключивший стиральную машину к узкому кухонному стояку вместо стояка в ванной, который шире и удобнее, не отрицает, что другие соседи обращались к нему с жалобами, но считает, что он не виноват в сложившейся ситуации.
Женщина борется с этой проблемой почти 20 лет, она писала как строительной инспекции, так и управляющей компании, но безрезультатно.
Программе удалось выяснить, что в следующем году в доме планируется заменить стояки, что могло бы окончательно решить эту проблему.
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Видео: Сюжет программы 4. studija
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