Видео ⟩ Какие проблемы может доставить соседям стиральная машина, установленная на кухне?

Сосед, подключивший стиральную машину к узкому кухонному стояку вместо стояка в ванной, который шире и удобнее, не отрицает, что другие соседи обращались к нему с жалобами, но считает, что он не виноват в сложившейся ситуации.

Женщина борется с этой проблемой почти 20 лет, она писала как строительной инспекции, так и управляющей компании, но безрезультатно.

Программе удалось выяснить, что в следующем году в доме планируется заменить стояки, что могло бы окончательно решить эту проблему.

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Видео: Сюжет программы 4. studija