Состоялась жеребьёвка группового этапа Евро-2024

24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

Итоги жеребьёвки :

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: победитель стыков в пути А, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель стыков в пути В

Группа F: Турция, победитель стыков в пути С, Португалия, Чехия

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша - Эстония и Уэльс - Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль - Исландия, Босния и Герцеговина - Украина. Путь С: Грузия - Люксембург, Греция - Казахстан.

Обладетели трёх последних путёвок на Евро-2024 будут определены в стыковых матчах в марте.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. В матче открытия Евро-2024 сыграют сборные Германии и Шотландии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 нанесла поражение англичанам.