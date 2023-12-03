Почему дело о произошедшем год назад трагическом ДТП на Таллиннском шоссе не передано прокуратуре?

Год назад на Таллиннском шоссе произошла трагическая авария, в которой погиб человек. Время идет, но дело по-прежнему не продвинулось дальше стадии полицейского расследования, сообщает передача Panorāma.
26 ноября прошлого года погодные условия были как сейчас - с осложненными видимостью и передвижением. Согласно показаниям свидетелей, грузовик выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом.
Вроде бы все понятно, однако завершения расследования в ближайшем будущем Государственная полиция не видит. Одна из причин - почти все свидетели и вовлеченные - иностранцы. Умер водитель автобуса - гражданин Эстонии.
Выехавшим навстречу грузовиком управлял человек с ВНЖ в Эстонии, а пострадавшие - ехавшие в автобусе украинские военнослужащие, которые теперь находятся в Украине.
За год не удалось даже узнать версию случившегося со стороны водителя грузовика.
Прокуратура указывает: случаи, когда срок проведения процессуальных действий по ДТП и преступлениям превышает год, редки.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!