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Почему дело о произошедшем год назад трагическом ДТП на Таллинском шоссе не передано прокуратуре?

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Последствия аварии
Последствия аварии Фото: Ekrānšāviņš

Год назад на Таллинском шоссе произошла трагическая авария, в которой погиб человек. Время идет, но дело по-прежнему не продвинулось дальше стадии полицейского расследования, сообщает передача Panorāma.

26 ноября прошлого года погодные условия были как сейчас - с осложненными видимостью и передвижением. Согласно показаниям свидетелей, грузовик выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом.

Вроде бы все понятно, однако завершения расследования в ближайшем будущем Государственная полиция не видит. Одна из причин - почти все свидетели и вовлеченные - иностранцы. Умер водитель автобуса - гражданин Эстонии.

Выехавшим навстречу грузовиком управлял человек с ВНЖ в Эстонии, а пострадавшие - пассажиры автобуса украинские военнослужащие, которые теперь находятся в Украине.

За год не удалось даже узнать версию случившегося со стороны водителя грузовика.

Прокуратура указывает: случаи, когда срок проведения процессуальных действий по ДТП и преступлениям превышает год, редки.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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