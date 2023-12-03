Видео ⟩ "Это может быть лучший пас всех времен". Передача латвийского футболиста удивила футбольный мир

В субботу Яунземс в Щецине отдал результативный пас в составе своей команды "Сталь Мелец". Его команда обыграла "Погонь" из Щецина со счетом 3:2.

На шестой минуте матча защитник Яунземс результативно отдал пас Илье Шкурину, который открыл счет в матче. Этот филигранный пас, отданный в одно касание, привлек в соцсетях огромное внимание.

С момента размещения в официальном TikTok чемпионата Польши по футболу пас Яунземса до вечера субботу просмотрели 9,7 миллиона раз, видео набрало 1,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Видео: Пас Яунземса в чемпионате Польши

Wow 👏What an assist for Alvis Jaunzems (24) yesterday in the Polish Ekstraklasa game as his Stal Mielec surprisingly beat Pogon Szczecin - 3:2.pic.twitter.com/j1TbZC6aVs — Latvian footy in English. 🇺🇦/🇱🇻 (@LV_footballnews) November 26, 2023

Один пользователь написал: "Это может быть лучший пас всех времен", в свою очередь другой отметил: "Люди не понимают, насколько это сложно. Я даже не могу описать, как хорошо это получилось".

Другой прокомментировал: "Есть ли какой-нибудь эквивалент премии Пушкаша для передач? Если да, то этот заслужил номинацию".