Голевая передача игрока сборной Латвии Алвиса Яунземса в матче чемпионата Польши стала интернет-хитом в футбольном мире.
Видео ⟩ "Это может быть лучший пас всех времен". Передача латвийского футболиста удивила футбольный мир
В субботу Яунземс в Щецине отдал результативный пас в составе своей команды "Сталь Мелец". Его команда обыграла "Погонь" из Щецина со счетом 3:2.
На шестой минуте матча защитник Яунземс результативно отдал пас Илье Шкурину, который открыл счет в матче. Этот филигранный пас, отданный в одно касание, привлек в соцсетях огромное внимание.
С момента размещения в официальном TikTok чемпионата Польши по футболу пас Яунземса до вечера субботу просмотрели 9,7 миллиона раз, видео набрало 1,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.
Видео: Пас Яунземса в чемпионате Польши
Wow 👏What an assist for Alvis Jaunzems (24) yesterday in the Polish Ekstraklasa game as his Stal Mielec surprisingly beat Pogon Szczecin - 3:2.pic.twitter.com/j1TbZC6aVs— Latvian footy in English. 🇺🇦/🇱🇻 (@LV_footballnews) November 26, 2023
Один пользователь написал: "Это может быть лучший пас всех времен", в свою очередь другой отметил: "Люди не понимают, насколько это сложно. Я даже не могу описать, как хорошо это получилось".
Другой прокомментировал: "Есть ли какой-нибудь эквивалент премии Пушкаша для передач? Если да, то этот заслужил номинацию".
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