Граудиня/Самойлова выиграли турнир Challenge на Филиппинах

Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в воскресенье одержал победу в турнире серии профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) Challenge в Нували на Филиппинах.
Латвийский женский дуэт, посеянный под пятым номером, сначала в полуфинале со счетом 2:0 (21:18, 21:17) обыграл посеянный под первым номером бразильский дуэт.
После этого в финале Граудиня и Самойлова встретились с вице-чемпионками Европы этого года испанками Даниэлой Альварес и Таней Морено - здесь также сильнее оказались латышки, одержавшие верх со счетом 2:0 (21:14, 21:18).
Победа дала им 800 рейтинговых очков.
Во всех пяти проведенных матчах Граудиня/Самойлова победили в двух сетах.
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