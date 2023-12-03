Граудиня/Самойлова выиграли турнир Challenge на Филиппинах

Латвийский женский дуэт, посеянный под пятым номером, сначала в полуфинале со счетом 2:0 (21:18, 21:17) обыграл посеянный под первым номером бразильский дуэт.

После этого в финале Граудиня и Самойлова встретились с вице-чемпионками Европы этого года испанками Даниэлой Альварес и Таней Морено - здесь также сильнее оказались латышки, одержавшие верх со счетом 2:0 (21:14, 21:18).

Победа дала им 800 рейтинговых очков.

Во всех пяти проведенных матчах Граудиня/Самойлова победили в двух сетах.