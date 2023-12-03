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В Резекненском крае в пожаре погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В воскресенье утром в Резекненском крае в результате пожара погиб человек.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), сегодня утром в 4.41 пожарные прибыли в Озолайнскую волость Резекненского края, где в жилом доме возник пожар.

На месте происшествия было установлено, что открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом на площади 50 квадратных метров, у которого обрушилась крыша. В доме был обнаружен погибший.

В 6:04 пожар был локализован. Прилегающая хозпостройка и автомобиль в пожаре не пострадали.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 72 вызова, из них 13 - на пожаротушение, 43 - на спасательные работы, 16 - ложные вызовы.

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