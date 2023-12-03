Главное за 3 декабря ⟩ В Риге зажгли рождественские елки, салют в Огре только в полночь и очереди на границах Беларуси и РФ

Новости Латвии:

В воскресенье, 3 декабря, в 16:00 на Ратушной площади и в 17:00 на Домской площади зажжены главные рождественские елки Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Утром в воскресенье на трех латвийских пограничных пунктах в очереди на въезд в Россию или Беларусь стояло более 1500 грузовиков, свидетельствует информация Государственной пограничной охраны.

В первой половине дня воскресенье в Риге, на улице Миера, по меньшей мере на час было парализовано движение, так как припаркованные на краю улицы легковые автомобили перегородили дорогу трамваю, который не мог проехать.

В новогоднюю ночь в Огрском крае планируют разрешить салюты только в полночь, предусматривает проект постановления самоуправления "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", сообщает агентство LETA.

За рубежом:

Падение популярности Владимира Зеленского неудивительно, заявил мэр Киева. "В конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы", - добавил Виталий Кличко.