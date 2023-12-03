В уходящий выходной произошло множество важных событий - в очереди на въезд в Россию или Беларусь стояло более 1500 грузовиков, в Огрском крае планируют разрешить салюты только в полночь, а в Риге зажгли рождественские елки. Об этих и других новостях воскресенья, 3 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 3 декабря ⟩ В Риге зажгли рождественские елки, салют в Огре только в полночь и очереди на границах Беларуси и РФ
Новости Латвии:
В воскресенье, 3 декабря, в 16:00 на Ратушной площади и в 17:00 на Домской площади зажжены главные рождественские елки Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Утром в воскресенье на трех латвийских пограничных пунктах в очереди на въезд в Россию или Беларусь стояло более 1500 грузовиков, свидетельствует информация Государственной пограничной охраны.
В первой половине дня воскресенье в Риге, на улице Миера, по меньшей мере на час было парализовано движение, так как припаркованные на краю улицы легковые автомобили перегородили дорогу трамваю, который не мог проехать.
В новогоднюю ночь в Огрском крае планируют разрешить салюты только в полночь, предусматривает проект постановления самоуправления "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Падение популярности Владимира Зеленского неудивительно, заявил мэр Киева. "В конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы", - добавил Виталий Кличко.
Анализируя заявления пропагандистов на российском телевидении на прошлой неделе, можно выделить несколько ясных сообщений для общественности: Россия – самая гуманная страна в мире, которая ведет войны совершенно иначе, чем "злой" и "жестокий" Израиль; Россия воюет в Украине исключительно в целях самообороны; Украина – марионетка Запада, где у власти находится кровавый диктатор, который посылает украинских мужчин и женщин на верную смерть из-за своей прихоти, чтобы выслужиться перед заокеанскими хозяевами; Россия очень хочет мирных переговоров с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский их не хочет.
Финляндия закрыла границу с РФ из-за наплыва мигрантов. Это лишило многих русскоязычных жителей страны возможности ездить к родственникам. Они хотят, чтобы финские власти открыли хотя бы один КПП.
26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил еще двоих, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Интересное чтиво:
Ясмина Диниса, которая называет себя "жена традиционной семьи" недавно подверглась резкой критике за видео, в котором она объясняет, как воспитывает дочь.
Похоронные ритуалы занимают уникальное место во всех культурах и традициях. Проводы с богато накрытыми столами, долгими песнопениями и длинными вечерами, прощание каждого участника с умершим - все это должно было напоминать о собственной смертности и надежде на вечную жизнь.
Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в воскресенье одержал победу в турнире серии профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) Challenge в Нували на Филиппинах.
Голевая передача игрока сборной Латвии Алвиса Яунземса в матче чемпионата Польши стала интернет-хитом в футбольном мире.
В преддверии зимних праздников Департамент здоровья Эстонии рекомендует избегать покупки ароматических свечей и использовать нейтральные свечи без запаха и цвета, - как более безопасные для здоровья, сообщает Rus.Postimees.
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!