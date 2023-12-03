Глава службы безопасности Польши: У НАТО есть три года, чтобы подготовиться к нападению России

Севьера заявил об этом польскому изданию Nasz Dziennik в ответ на вопрос, согласен ли он с утверждением DGAP о том, что Россия может напасть на страны НАТО и у них есть от пяти до девяти лет на подготовку.

Он признал, что этот анализ совпадает с проведенными США исследованиями, однако выразил мнение, что подсчеты немецких аналитиков в плане времени слишком оптимистичны.

"Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, когда восточный фланг должен наращивать потенциал, который подал бы четкий сигнал для сдерживания российской агрессии", - заявил глава польской службы безопасности.

По его словам, российская военная промышленность работает в три смены и в ближайшие три года может нарастить свой потенциал.