Глава службы безопасности Польши: У НАТО есть три года, чтобы подготовиться к нападению России

Глава Cлужбы национальной безопасности Польши Яцек Севьера считает, что у стран восточного крыла НАТО есть всего три года, чтобы подготовиться к вторжению России, пишет "Униан". Подсчеты Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), в которых фигурирует период в 5-9 лет, он считает слишком оптимистичными, поскольку российская военная индустрия в настоящее время работает в три смены.
Севьера заявил об этом польскому изданию Nasz Dziennik в ответ на вопрос, согласен ли он с утверждением DGAP о том, что Россия может напасть на страны НАТО и у них есть от пяти до девяти лет на подготовку.
Он признал, что этот анализ совпадает с проведенными США исследованиями, однако выразил мнение, что подсчеты немецких аналитиков в плане времени слишком оптимистичны.
"Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, когда восточный фланг должен наращивать потенциал, который подал бы четкий сигнал для сдерживания российской агрессии", - заявил глава польской службы безопасности.
По его словам, российская военная промышленность работает в три смены и в ближайшие три года может нарастить свой потенциал.
Если война в Украине будет заморожена, то, по подсчетам DGAP, у России будет от шести до десяти лет, чтобы восстановиться и подготовить силы к прямому конфликту с НАТО. В основе исследований лежит информация, полученная из военных и разведывательных источников.
"Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России больше, чем кажется сейчас. Наибольшие человеческие и технические потери понесли сухопутные войска", - указывают аналитики.
По мнению экспертов, Москва будет быстро наращивать свой военный потенциал, поэтому НАТО есть от пяти до девяти лет, чтобы увеличить свои возможности и предотвратить прямой или непрямой конфликт. Нападение России на страны Балтии считается наиболее вероятным.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в 2028 году нападет на страны Балтии, если ей дадут паузу в нынешней войне. По его мнению, за это время агрессор восстановит свой боевой потенциал. Он отметил, Россия ищет способы, как заморозить ситуацию, сделать выводы из своих ошибок и подготовиться к продвижению вперед.
Президент Чехии Петр Павел сказал, что России потребуется по меньшей мере 5-7 лет, чтобы полностью восстановить свою боеспособность после окончания войны в Украине.
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