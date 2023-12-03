В полигон и базу в Селии будет инвестировано около 700 миллионов евро

Первую фазу проекта планируется реализовать к 2025 году, выделив 36,5 миллионов евро из национального бюджета, и эта фаза также заявлена и на финансирование НАТО.

На второй, третий и четвертый этапы планируется выделить до 700 миллионов евро из средств НАТО и союзников.

Уже сообщалось, что летом Кабинет министров концептуально поддержал создание нового военного полигона на территории Айзкраукльского и Екабпилсского самоуправлений. Полигон "Селия" - это вклад Латвии в безопасность региона: военный полигон площадью 24 540 гектаров и военная база площадью 54,7 гектара.

В рамках проекта планируется создать базу примерно на 1 700 солдат, площадку для высадки десанта, стрельбище, зону неразорвавшихся боеприпасов и вертолетную площадку.