Видео ⟩ Украина обвинила российскую армию в убийстве пленных

Вооруженные силы России застрелили двух сдавшихся в плен украинских солдат, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
Управление в своем Telegram-канале сообщило о видео расстрела, распространившемся в соцсетях. Днем ранее Telegram-канал DeepState опубликовал видеозапись, на которой видно, как группа военных расстреливает двух человек, вышедших из блиндажа. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Степное в Донецкой области, когда российские войска зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона.
Russian soldiers shot two unarmed Ukrainian POWs that surrendered near Stepove. The Ukrainian soldiers were reportedly left without ammunition and had to surrender, once the second soldier came out, they decided to shoot them both.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2023
Never forget what Ukraine is fighting against. pic.twitter.com/x53IuF6sSY
Были убиты солдаты ВСУ, вынужденные сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов.
Вооруженные силы РФ пока не прокомментировали выдвинутые Украиной обвинения.
В сообщении ВСУ указывается, что действия российских войск - нарушение законов и обычаев войны, а также международного права. "У таких преступлений нет срока давности, все доказательства будут переданы соответственным международным структурам, занимающимся военными преступлениями", - прокомментировал представитель оперативно-тактической группировки войск "Таврия" Александр Штупун.
Отреагировал на эту ситуацию и комиссар Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец. Он сказал, что этот инцидент имеет характер теракта и является грубым нарушением международных прав. В понедельник, 4 декабря, он планирует обратиться в Красный крест и ООН с требованием осудить Россию за такие инциденты.
"Российская Федерация должна взять на себя ответственность за каждый случай выполнения смертного приговора, когда украинские военные сдаются. Эти инциденты, в том числе убийство пленных в Еленовке, не могут остаться ненаказанными", - сказал Любинец. Омбудсмен также отметил, что ответственность за произошедшее ложится на высшее руководство России.
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