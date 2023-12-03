Видео ⟩ Украина обвинила российскую армию в убийстве пленных

Отреагировал на эту ситуацию и комиссар Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец. Он сказал, что этот инцидент имеет характер теракта и является грубым нарушением международных прав. В понедельник, 4 декабря, он планирует обратиться в Красный крест и ООН с требованием осудить Россию за такие инциденты.

"Российская Федерация должна взять на себя ответственность за каждый случай выполнения смертного приговора, когда украинские военные сдаются. Эти инциденты, в том числе убийство пленных в Еленовке, не могут остаться ненаказанными", - сказал Любинец. Омбудсмен также отметил, что ответственность за произошедшее ложится на высшее руководство России.