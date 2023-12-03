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Видео ⟩ Украина обвинила российскую армию в убийстве пленных

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вооруженные силы России застрелили двух сдавшихся в плен украинских солдат, говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

Управление в своем Telegram-канале сообщило о видео расстрела, распространившемся в соцсетях. Днем ранее Telegram-канал DeepState опубликовал видеозапись, на которой видно, как группа военных расстреливает двух человек, вышедших из блиндажа. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Степное в Донецкой области, когда российские войска зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона.

Были убиты солдаты ВСУ, вынужденные сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов.

Вооруженные силы РФ пока не прокомментировали выдвинутые Украиной обвинения.

В сообщении ВСУ указывается, что действия российских войск - нарушение законов и обычаев войны, а также международного права. "У таких преступлений нет срока давности, все доказательства будут переданы соответственным международным структурам, занимающимся военными преступлениями", - прокомментировал представитель оперативно-тактической группировки войск "Таврия" Александр Штупун.

Отреагировал на эту ситуацию и комиссар Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец. Он сказал, что этот инцидент имеет характер теракта и является грубым нарушением международных прав. В понедельник, 4 декабря, он планирует обратиться в Красный крест и ООН с требованием осудить Россию за такие инциденты.

"Российская Федерация должна взять на себя ответственность за каждый случай выполнения смертного приговора, когда украинские военные сдаются. Эти инциденты, в том числе убийство пленных в Еленовке, не могут остаться ненаказанными", - сказал Любинец. Омбудсмен также отметил, что ответственность за произошедшее ложится на высшее руководство России.

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