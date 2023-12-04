Выборы в Европарламент: жесткая конкуренция внутри партий

"Латвия на первом месте" под руководством Айнара Шлесера также обещает отстаивать национальные интересы. Все лидеры списка являются депутатами Сейма: экс-премьер-министр Вилис Криштопанс, бывший министр благосостояния Рамона Петравича и Ричард Шлесерс, сын лидера партии, известного тем, что убегал от интервью в Сейме.

Криштопанс утверждает, что избрания "Латвии на первом месте" в Европарламент принесет пользу и партии, и Латвии: "Если Рубикс, Жданок, Мамыкин были в Европарламенте - то что, вы хотите сказать, что я буду таким же? Я всегда был борцом в любом деле и я буду бороться, насколько смогу, за интересы Латвии. А интересы Латвии в значительной степени игнорировались".

На вопрос, не допускает ли он ситуации, что Ричард Шлесерс мог бы победить его и получить мандат депутата Европарламента только из-за своей фамилии, Криштопанс ответил: "Ну, пусть победит. Меня это не беспокоит, у меня есть место здесь, в Сейме. Мне в любом случае гарантирована работа, поэтому меня меньше всего это беспокоит".

Новичок в Сейме, партия "За стабильность!", которая активно обращается к избирателям на русском языке, обещает представить в списке кандидатов в Европарламента молодых людей, родившихся в независимой Латвии, поэтому лидер партии Алексей Росликов баллотироваться не собирается. Партия также не будет формировать какие-либо альянсы и включать в список представителей других партий.