Выборы в Европарламент: жесткая конкуренция внутри партий

Через полгода, в июне 2024 года, состоятся выборы в Европарламент (ЕП). Хотя лишь немногие партии официально назвали своих кандидатов или хотя бы лидеров списка, программа Латвийского телевидения De facto прогнозирует, что ожидается жесткая конкуренция как внутри нескольких списков, таких как "Новое Единство", так и между партиями, претендующими на схожий электорат. Например, несколько партий, претендующих на голоса консервативных избирателей, выдвигают очень похожие лозунги о защите интересов Латвии в Европе.
После внесения поправок в закон Татьяна Жданок (РСЛ) больше не сможет баллотироваться, поэтому за ее нынешний, преимущественно русскоязычный, электорат может разгореться ожесточенная борьба.
До сих пор возможная дуэль двух бывших премьер-министров считалась самой крупной интригой предвыборной кампании "Нового Единства" как в кулуарах латвийской политики, так и на международном уровне.
Тот факт, что министр иностранных дел Кришьянис Кариньш и вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис борются за лидерство в списке "Нового Единства", а также возможность занять пост еврокомиссара после выборов обсуждалось, как в Старой Риге, так и в Брюсселе. Поэтому неудивительно, что когда стало известно о полетах Кариньша на частном самолете, среди версий о причинах упоминалась и борьба между внутренними фракциями партии.
На прямой вопрос De facto о такой возможности Кришьянис Кариньш ответил уклончиво: "С политической точки зрения, в последние годы, с тех пор как я стал премьер-министром, происходили неоднократные политические кампании разного рода, в том числе против меня. Я к этому привык, честно говоря, и не обращаю на это особого внимания. Если кто-то думает о политической борьбе, как о зле по отношению к другому или что-то в этом роде... Я не участвую в этом, я стараюсь, как говорится, не работать таким образом".
По мере того, как выясняются все новые и новые подробности о полетах Кариньша, оппозиция уже заговорила о требованиях отставки министра иностранных дел. Тем временем партнеры по коалиции не встают на защиту экс-премьера, и даже члены партии приглушили риторику в поддержку Кариньша. Пока неизвестно, как история с дорогими перелетами повлияет на рейтинги "Нового Единства", но у партии может появиться пища для размышлений после опроса, в котором две трети опрошенных назвали частные перелеты Кариньша неприемлемыми.
Между тем, Союз зеленых и крестьян (СЗК), партнер "Нового Единства" по коалиции, ожидает выборов в Европарламент в гораздо более спокойном настроении. Известно, что в списке будет несколько министров.
Лидером списка, скорее всего, станет председатель правления СЗК, министр сельского хозяйства Арманд Краузе.
"Тот факт, что несколько министров будут в списке Европарламента, показывает наше отношение к европейским институтам, которые имеют большое влияние на Латвию. Министры самые опытные, и они лучше всех смогут защитить интересы Латвии в Европе", - сказал программе Краузе.
"Прогрессивные", третья коалиционная партия обещает назвать список кандидатов в начале следующего года, но внутри партии уже идут обсуждения.
Элина Пинто, выдвинутая на пост президента, с июля является заместителем председателя совета партии. Высока вероятность, что в список может попасть и ныне беспартийный экс-мэр Риги Мартиньш Стакис, который только что стал внештатным советником министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"). В случае выдвижения своей кандидатуры Стакис должен будет вступить в партию.
De facto известно, что у "Прогрессивных" также есть мнение, что Стакиса следует "надо сохранить" для выборов в Рижскую думу.
Не комментируя имена потенциальных кандидатов, сопредседатель партии Андрис Шуваев признает, что в этом уравнении выборов много переменных: "Насколько это возможно, мы рассматриваем этот вопрос как один из нескольких, но в более широком спектре вопросов - как в отношении муниципальных выборов 2025 года, так и выборов в Сейм 2026 года. С точки зрения партийного руководства, с точки зрения развития, это было бы вполне нормально. Особенно учитывая, что мы хотим, чтобы члены партии, которые выставляют свои кандидатуры, приобрели опыт ведения подобных кампаний. Это не менее важно для нас".
На выборы в Европарламент, как объединение пойдет и "Объединенный список", который был в коалиции менее года, а сейчас находится в оппозиции.
Таким образом, в список войдут представители Объединений регионов Латвии (LRA), Партии зеленых, а также Лиепайской партии, прогнозирует представитель партии Эдвард Смилтенс.
"Это концептуальное решение принято, поэтому мы решаем как с выбором лидеров, так и с включением конкретных кандидатов в этот список, работаем над предвыборной программой", - сказал Смилтенс.
На вопрос, может ли он сам оказаться в числе лидеров списка, председатель правления LRA ответил: "Трудно сказать. Это решение мы примем на заседании правления "Объединенного списка" (..) Это мое личное решение, которое мне предстоит принять в ближайшее время".
Национальное объединение не станет увлекаться экспериментами на выборах в Европарламент и, скорее всего, доверит лидерство в списке Роберту Зиле, для которого это будут уже пятые выборы в Европарламент.
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс утверждает, что два из девяти мандатов, выделенных Латвии, были бы для партии средним результатом - они полны решимости бороться как минимум за три. Национальное объединение обещает обнародовать свой список к середине декабря.
"Мы считаем, что самая большая конкуренция будет между двумя подходами. Между "Новым Единством", которые представляют интересы отдельных европейских политических течений в Латвии, и Национальным объединением, которое защищает национальные интересы на европейском уровне. Потому что мы видим конкуренцию между этими двумя политическими партиями", - говорит Дзинтарс.
"Консервативная" партия, находящаяся во внепарламентской оппозиции, планирует снова сменить название на "Новую консервативную партию" (JKP). На этой неделе JKP представила тройку своих лидеров. Помимо бывших министров Талиса Линкайтса и Гатиса Эглитиса, в него войдет рядовой член партии, поэтесса Лиана Ланга, которая в последние годы активна в социальных сетях, например, с кампания Atkrievisko Latviju ("Дерусифицируй Латвию"), которая направлена против использования русского языка в публичном пространстве Латвии.
"JKP представляет консервативную политику и представляет большую часть общества - ту часть латвийского общества, которая является национально-консервативной. (..) Я считаю, что нации сами должны принимать важные решения по поводу различных концепций или политических инициатив на референдумах демократическим путем, поскольку каждое национальное государство имеет свою собственную конституцию. И никакие окончательные решения не должны навязываться Брюсселем", - заявила Ланга на пресс-конференции.
"Латвия на первом месте" под руководством Айнара Шлесера также обещает отстаивать национальные интересы. Все лидеры списка являются депутатами Сейма: экс-премьер-министр Вилис Криштопанс, бывший министр благосостояния Рамона Петравича и Ричард Шлесерс, сын лидера партии, известного тем, что убегал от интервью в Сейме.
Криштопанс утверждает, что избрания "Латвии на первом месте" в Европарламент принесет пользу и партии, и Латвии: "Если Рубикс, Жданок, Мамыкин были в Европарламенте - то что, вы хотите сказать, что я буду таким же? Я всегда был борцом в любом деле и я буду бороться, насколько смогу, за интересы Латвии. А интересы Латвии в значительной степени игнорировались".
На вопрос, не допускает ли он ситуации, что Ричард Шлесерс мог бы победить его и получить мандат депутата Европарламента только из-за своей фамилии, Криштопанс ответил: "Ну, пусть победит. Меня это не беспокоит, у меня есть место здесь, в Сейме. Мне в любом случае гарантирована работа, поэтому меня меньше всего это беспокоит".
Новичок в Сейме, партия "За стабильность!", которая активно обращается к избирателям на русском языке, обещает представить в списке кандидатов в Европарламента молодых людей, родившихся в независимой Латвии, поэтому лидер партии Алексей Росликов баллотироваться не собирается. Партия также не будет формировать какие-либо альянсы и включать в список представителей других партий.
"Вы не видите реальной работы, которую мы делаем каждый день, общаясь с людьми, в нашей повседневной деятельности в регионах, в наших центрах поддержки - их у нас теперь будет пять по всей Латвии, больше, чем у любой другой партии, включая "Новое Единство", партию власти, - вы не видите реальной работы, которую мы делаем каждый день, общаясь с людьми. И помогаем им на разных языках - сейчас мы не говорим о сегментированном политическом рынке. В результате, я думаю, мы добьемся значительного результата, очень хорошего результата, только потому, что мы каждый день работаем с людьми на местах. Каждый день наши центры поддержки полны людей", - говорит Росликов.
Среди соперников партии "За стабильность!", бывший руководитель партии "Согласия" Нил Ушаков, уже давно ведет активную агитацию - как в соцсетях, так и по всему Латгале.
Русский союз Латвии намерен выдвинуть своим лидером Инну Дьери, депутата Рижской думы и помощника Жданок в ЕП.
Между тем, на другом политическом фланге интересная конкуренция ожидается в списке партии "Для развития Латвии", где будут присутствовать действующий депутат Европарламента Ивар Иябс, бывший депутат Европарламента и министр Артис Пабрикс, а также политически опытный Вячеслав Домбровскис.
Из восьми нынешних депутатов Европарламента от Латвии только двое в настоящее время уверены, что покинут Брюссель в следующем году. Как уже говорилось, лидеру Русского союза Латвии Жданок закон запретил баллотироваться, а бывший лидер партии "Честь служить Риге!" Андрис Америкс заявил программе, что не планирует баллотироваться на выборах.
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