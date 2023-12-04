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Фото ⟩ Меладзе в Риге, Маркус Рива в Берлине, а Амината обедала

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на съемках, а кто отдыхал!

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