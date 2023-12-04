Фото ⟩ Меладзе в Риге, Маркус Рива в Берлине, а Амината обедала

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на съемках, а кто отдыхал!
Яркий Микс Галвановскис на телепрограмме
Мохнатая Ирина Шейк
Лева из "Би-2" гулял с собакой
Артур Смольянинов снимал видеоклип
Саша Дони куда-то ехала
Инесса Галанте с цветами
Яркий Интарс Бусулис весь в работе
Валерий Меладзе выступил в Риге
Маркус Рива был в Берлине
Максим Галкин продолжает анонсировать свои концерты
София Стужук снимает забавные видео
Светлана Лобода и пушистый кролик
Амината обедала
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