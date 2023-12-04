Возобновись попытки нелегально пересечь границу Латвии и Беларуси

В пятницу, 1 декабря, пограничники не констатировали попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, и такой ситуация сохранялась уже на протяжении четырех суток.

В субботу же было пресечено 13 попыток незаконного пересечения границы, а в воскресенье - 14.

Если ранее за день совершалось около 100 попыток незаконно проникнуть в Латвию, то за последние недели это число сократилось.

Всего в этом году пограничники задержали 13 755 человек, нелегально пересекавших границу, а 416 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Белоруссии правительство в середине сентября приняло решение приостановить работу пропускного пункта в Силене.

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