Снова мороз, снова снегопад: синоптики о погоде во вторник

Небо затянут облака, которые местами рассеются, и выглянет солнце. Ночью более сильный снег ожидается в Курземе и Видземе. Днем в некоторых районах страны пройдет небольшой и кратковременный снег.

Ожидается слабый ветер, преимущественно с запада ночью и с юга днем.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, при ясном небе местами до -13 градусов, самый сильный мороз ожидается в Видземе. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 градуса в западных районах страны до -7 градусов на севере Видземе.

В Риге ночью температура воздуха опустится до -6 градусов, днем поднимется до -4.

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