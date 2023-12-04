Видео ⟩ Легендарный нападающий рижского "Динамо" дебютировал в профессиональном боксе

Бывший нападающий рижского хоккейного клуба "Динамо" Марцел Госса дебютировал на профессиональном боксерском ринге.
Младший из братьев Госса считается одним из самых ярких хоккеистов рижского хоккейного клуба "Динамо".
После завершения карьеры хоккеиста он активно занялся любительским боксом. В минувшие выходные 42-летний экс-хоккеист впервые вышел на ринг в официально санкционированном поединке профессионального бокса.
Соперником Госса в трехраундовом бою стал рэпер Роман Григелий. Первые два трехминутных раунда в бою были похожи, однако в третьем раунде рэпер, более известный под своим сценическим псевдонимом Momo, был дисквалифицирован за то, что выплюнул зубную капу в стороны Госсы.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!