Видео ⟩ Легендарный нападающий рижского "Динамо" дебютировал в профессиональном боксе

После завершения карьеры хоккеиста он активно занялся любительским боксом. В минувшие выходные 42-летний экс-хоккеист впервые вышел на ринг в официально санкционированном поединке профессионального бокса.

Соперником Госса в трехраундовом бою стал рэпер Роман Григелий. Первые два трехминутных раунда в бою были похожи, однако в третьем раунде рэпер, более известный под своим сценическим псевдонимом Momo, был дисквалифицирован за то, что выплюнул зубную капу в стороны Госсы.