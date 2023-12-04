Автомойка в Риге отказалась обслуживать украинку. Владелец получил штраф

Как отметили в Центре по правам человека, владелец автомойки вину не признает. "Давая объяснения суду, ответчик отрицал тот факт, что отдал распоряжение не обслуживать автомобили с украинскими номерами. Владелец мойки утверждал, что дал указание не обслуживать автомобили с украинскими номерами бесплатно и вне очереди, а не вообще не обслуживать их. Однако он не предоставил доказательств, подтверждающни упомянутые утверждения", сообщили в центре.

Выслушав объяснения участников заседания, заслушав показания свидетелей, исследовав и оценив доказательства, суд признал, что обвиняемый допустил нарушение запрета дискриминации.

91-я статья Сатверсме гласит, что "все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека осуществляются без какой-либо дискриминации". О том же говорится в 21-й статье Хартии основных прав Евросоюза. Также решение суда основано на статье Закона о защите прав потребителей, предусматривающей, что при предложении услуги запрещены различное отношение в зависимости от пола, расы, этнической принадлежности или инвалидности потребителя. При этом не имеет значения, присутствовал ли сам обвиняемый на месте в момент происшествия.

Суд постановил владельцу автомойки выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро. Также во внимание принят факт, что ответчик не выразил сожаления по поводу случившегося, и не принес извинений.

Приговор был оглашен 28 ноября.

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