Автомойка в Риге отказалась обслуживать украинку. Владелец получил штраф

Владелец автомойки в центре Риги приговорен к выплате компенсации в размере 1000 евро гражданке Украины, сообщает Rus.LSM. По мнению Рижского городского суда, предприниматель запретил сотрудникам обслуживать машины с украинскими номерами. Об исходе дела сообщил Латвийский центр по правам человека, чьи юристы помогли гражданке Украины выиграть дело.
В марте 2022 года бежавшая от войны в Украине женщина приехала в Латвию на личном автомобиле, сообщили в центре. "Желая помыть машину после долгой дороги, которая заняла в общей сложности пять дней, истица приехала на автомойку в центре Риги. Сначала работники попросили клиентку подождать, но позднее, заметив на автомобиле украинский регистрационный номер, отказались оказать услугу и заявили, что владелец мойки запретил обслуживать украинцев", - говорится в сообщении центра.
Покинув заведение, женщина позднее вернулась, чтобы уточнить, действительно ли ее не обслуживают только потому, что она из Украины. Женщина также хотела получить извинения, но сотрудники только снова отказались обслужить ее.
Помимо этого, один из работников сказал: "Поменяйте номера, тогда помоем".
Женщина сделала аудиозапись разговора.
Украинка вызвала полицию и, как сообщили в Центре по правам человека, правоохранители провели проверку и получили письменные объяснения от работников автомойки, которые подтвердили, что отказали женщину в соответствии с указанием руководства. Пострадавшая также обратилась в Латвийский центр по правам человека, который оказывает юридическую помощь в случаях дискриминации.
Как отметили в Центре по правам человека, владелец автомойки вину не признает. "Давая объяснения суду, ответчик отрицал тот факт, что отдал распоряжение не обслуживать автомобили с украинскими номерами. Владелец мойки утверждал, что дал указание не обслуживать автомобили с украинскими номерами бесплатно и вне очереди, а не вообще не обслуживать их. Однако он не предоставил доказательств, подтверждающни упомянутые утверждения", сообщили в центре.
Выслушав объяснения участников заседания, заслушав показания свидетелей, исследовав и оценив доказательства, суд признал, что обвиняемый допустил нарушение запрета дискриминации.
91-я статья Сатверсме гласит, что "все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека осуществляются без какой-либо дискриминации". О том же говорится в 21-й статье Хартии основных прав Евросоюза. Также решение суда основано на статье Закона о защите прав потребителей, предусматривающей, что при предложении услуги запрещены различное отношение в зависимости от пола, расы, этнической принадлежности или инвалидности потребителя. При этом не имеет значения, присутствовал ли сам обвиняемый на месте в момент происшествия.
Суд постановил владельцу автомойки выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро. Также во внимание принят факт, что ответчик не выразил сожаления по поводу случившегося, и не принес извинений.
Приговор был оглашен 28 ноября.
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