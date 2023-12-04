Автомойка в Риге отказалась обслуживать гражданку Украины, в Латвии обнаружили новый вид коронавируса, а у известной телеведущей диагностировали рак. О главных новостях за первый понедельник декабря - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 4 декабря ⟩ Автомойка в Риге отказалась обслуживать украинку, разговор с Айей Нагле и рождественские елки Латвии
Новости Латвии:
Владелец автомойки в центре Риги приговорен к выплате компенсации в размере 1000 евро гражданке Украины. Как сообщает Латвийский центр по правам человека, предприниматель запретил сотрудникам обслуживать машины с украинскими номерами.
В этом году в кампанию "Самые разыскиваемые преступники Европы" вошли Леон Русиньш, подозреваемый в жестоком убийстве матери своего ребенка в Екабпилсе, и Роман Иванчук, торговец кокаином из Латвии.
Последние данные мониторинга сточных вод показывают, что в Латвии также появился новый тип Covid-19 BA.2.86 или "Пирола", сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Бывшая ведущая программы Degpunktā и журналистка передачи 4. studija Инесе Супе призналась, что у нее диагностирован рак.
За рубежом:
В Каунасской больнице во время работы скончалась молодая врач отделения кардиологии Кристина Дауйотиене.
Недавно в сети распространилось видео, где якобы в прямом эфире телемарафона украинского телеканала 1+1 была высказана информация о том, что с начала полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 украинских военнослужащих. Об этом сообщили такие крупные прокремлевские СМИ, как "РИА Новости", "Комсомольская правда", Regnum, "Известия", RT и "Москва 24", а также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом видео было распространено на прокремлевских Telegram-каналах: Readovka, Live, KB +18 и др. Достоверна ли эта информация, исследовал фактчекинговый проект TVNET "Фактомат".
Три года Эгерт проработал в тюрьме, но прошлой зимой у него возникли мысли, что ему следует отправиться помогать украинцам - ему было трудно каждый день смотреть новости, в которых рассказывается об организованном россиянами геноциде и убийстве мирных жителей.
Интересное чтиво:
TikTok-блогер Айя Нагле за сравнительно небольшой срок (чуть больше года) уже успела стать заметным игроком на рынке соцсетей Латвии. Кроме того, она не скрывает своих политических амбиций, хоть в 14-й Сейм ей попасть и не удалось. О том, сколько подписчиков нужно, чтобы обсуждать социальные темы, почему дети в Латвии должны учиться на латышском языке и как зарабатывает TikTok-блогер - RUS TVNET поговорил с Айей Нагле.
Вероятно, сделанное с благими намерениями фото и вовсе не запланированный и спонтанный кадр, но... Рижане не могут по-настоящему порадоваться фотографии улыбающегося мэра в эти снежные дни, когда снега рекордное количество, пишет Apollo.lv. Портал собрал реакции пользователей Сети на этот кадр.
Бывший тяжелоатлет, а ныне тренер по тяжелой атлетике Виктор Щербатых подвергся критике людей в социальных сетях за высказывания против ратификации Стамбульской конвенции.
Семья прокремлевского политика и бывшего члена партии "Согласие" Андрея Мамыкина осенью этого года вступила в конфликт с работниками оператора газораспределительной системы Gaso.
Города Латвии постепенно зажигают свои рождественские елки. Как большие, так и маленькие города спешат порадовать своих жителей - и, кажется, у них получается - смотрите фото!
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