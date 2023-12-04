Главное за 4 декабря ⟩ Автомойка в Риге отказалась обслуживать украинку, разговор с Айей Нагле и рождественские елки Латвии

Три года Эгерт проработал в тюрьме, но прошлой зимой у него возникли мысли, что ему следует отправиться помогать украинцам - ему было трудно каждый день смотреть новости, в которых рассказывается об организованном россиянами геноциде и убийстве мирных жителей.

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TikTok-блогер Айя Нагле за сравнительно небольшой срок (чуть больше года) уже успела стать заметным игроком на рынке соцсетей Латвии. Кроме того, она не скрывает своих политических амбиций, хоть в 14-й Сейм ей попасть и не удалось. О том, сколько подписчиков нужно, чтобы обсуждать социальные темы, почему дети в Латвии должны учиться на латышском языке и как зарабатывает TikTok-блогер - RUS TVNET поговорил с Айей Нагле.

Вероятно, сделанное с благими намерениями фото и вовсе не запланированный и спонтанный кадр, но... Рижане не могут по-настоящему порадоваться фотографии улыбающегося мэра в эти снежные дни, когда снега рекордное количество, пишет Apollo.lv. Портал собрал реакции пользователей Сети на этот кадр.

Бывший тяжелоатлет, а ныне тренер по тяжелой атлетике Виктор Щербатых подвергся критике людей в социальных сетях за высказывания против ратификации Стамбульской конвенции.

Семья прокремлевского политика и бывшего члена партии "Согласие" Андрея Мамыкина осенью этого года вступила в конфликт с работниками оператора газораспределительной системы Gaso.

Города Латвии постепенно зажигают свои рождественские елки. Как большие, так и маленькие города спешат порадовать своих жителей - и, кажется, у них получается - смотрите фото!

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