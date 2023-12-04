Как оставить "молодые таланты" в Латвии? Способ Эвики Силини

По ее мнению, если наука и промышленность будут "развиваться во взаимном взаимодействии", молодые таланты с большей вероятностью останутся в Латвии.

Она напомнила, что бюджет следующего года увеличивает финансирование высшего образования и науки, а также выделяет средства на экосистему стартапов и укрепление STEM-образования. В то же время необходимо найти новые решения для привлечения средств Европейского союза и дальнейших инвестиций в исследования и развитие.

На необходимость более тесного сотрудничества между научными университетами и промышленностью обратил внимание и ректор Рижского технического университета (RTU) Талис Юхна, подчеркнув необходимость содействия развитию человеческого капитала. Он убежден, что увеличение числа докторантов, в том числе в сферах, связанных с промышленностью, будет полезным как для науки, так и для бизнеса с высокой добавленной стоимостью. Однако необходима государственная поддержка, чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в инновации и наукоемкие предприятия.

Как сообщили агентству LЕТА в RTU, Силиня посетила университет в прошлую пятницу.

"RTU поставил перед собой понятную и правильную цель - войти в число 500 лучших университетов мира. Именно поэтому наряду с обучением университет занимается и исследованиями, а также очень важно тесное сотрудничество RTU с частным сектором - предприятиями и экосистемой стартапов", - сказала премьер.

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