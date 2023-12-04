Силиня: рассматривать госбюджет по ночам Сейм не будет

По ее словам, бюджет будет обсуждаться до 21:00, но если станет ясно, что дебаты подходят к концу, заседание можно будет продолжить. Силиня подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы "дебаты были содержательными и завершились в нормальное время".

В то же время премьер-министр признала, что одного дня для обсуждения бюджета в Сейме недостаточно.

Как сообщалось, депутаты готовы работать по выходным, если это необходимо для принятия бюджета на 2024 год во вторую неделю декабря.

Совет фракций принципиально согласился с предложением председателя Сейма Дайги Миерини о том, что второе, окончательное чтение бюджета состоится 7 декабря.

Сейм может собраться и в пятницу, 8 декабря, если не удастся обсудить все предложения за один день. Если обсуждение займет более двух дней, депутаты будут готовы работать в выходные дни - в субботу, 9 декабря, и, возможно, в воскресенье, 10 декабря.

Обсуждение бюджета в эти дни запланировано в основном с 9 утра до 9 вечера.

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