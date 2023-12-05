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Госполиция отмечает свое 105-летие

rus.tvnet.lv/LETA
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Полиция
Полиция Фото: Lita Millere/LETA

Во вторник, 5 декабря, Государственная полиция будет отмечать 105-ю годовщину со дня своего основания, а также День работников полиции, сообщили агентству LETA в полиции.

В 9:00 состоится традиционное возложение цветов к памятнику Свободы и мемориалу павших во время баррикад на Бастионной горке.

В мероприятии примут участие премьер-министр Эвика Силиня, руководство Государственной полиции, руководители региональных управлений Государственной полиции и Колледжа Государственной полиции, государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов и иностранные гости.

В 10:00 в католической церкви Христа Царя состоится экуменическая служба.

В 2015 году Сейм единогласно признал 5 декабря официальным Днем работников полиции, включив его в перечень праздничных, памятных и отмечаемых дней.

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