В Елгаве жители утепленного дома возмущены из-за целесообразности алокаторов

Скайдрите, жительница дома по улице Светес, 28, в Елгаве, живет в реновированном в 2015 году доме. Несколько лет жители были удовлетворены как визуальными улучшениями дома, так и счетами за отопление. Значительно сэкономить помогали установленные на все радиаторы алокаторы, распределители платы за тепло. Алокатор позволяет отслеживать долю тепла, потребляемого каждым жильцом, по сравнению с потреблением всех квартир и платить за потребленное.

"В каждой квартире можно совершенно отдельно, можно отключать [радиаторы отопления], выключать полностью. У каждого свой учет, каждый считывается удаленно. Грех было жаловаться. Действительно большое спасибо за это!" - рассказала передаче Скайдрите.

Долгое время соотношение в счетах было постоянным - 70:30. Большую часть общей суммы создавало индивидуальное потребление. Однако с прошлого отопительного сезона роль индивидуального учета потребления при помощи алокаторов снизилась.

Новый порядок расчета расхода тепла во всех оборудованных алокаторами домах диктуется государством. Второй сезон пропорция показателей алокаторов (индивидуального потребления) зависит от внешней температуры воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше показатели алокаторов влияют на конечное потребление. Министерство экономики поясняет - такой порядок был введен, чтобы защитить, например, кошельки жильцов боковых квартир с внешними стенами.

В Министерстве экономики передаче указали, что новый порядок выравнивает счета, защищая жильцов отдельных квартир от экстремально высоких счетов. Новый метод подсчета был введен в прошлом году.

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