За вандализм у памятника Свободы трех мужчин задержали в течение нескольких минут

Незадолго до 18 часов сотрудники муниципальной полиции заметили, что на площади Свободы сломан обелиск тактильного памятника Свободы. Информация была незамедлительно передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые, пересмотрев записи с камер, идентифицировали компанию их трех мужчин.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось выяснить возможное направление, в котором ушла компания, и уже через несколько минут на перекрестке бульвара Райня и улицы 13 января виновники были задержаны. Среди задержанных - мужчина в возрасте 33 лет и молодые люди возрастом 19 и 20 лет.

Во время разговора со стражами порядка они свою вину в совершении очевидного преступления не признавали.

Позднее задержанные были доставлены в участок Государственной полиции для возбуждения уголовного процесса.

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