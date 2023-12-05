За вандализм у памятника Свободы трех мужчин задержали в течение нескольких минут

В понедельник, 4 декабря, в Риге были задержаны трое мужчин, сломавших обелиск тактильного памятника Свободы. Их поймали в течение нескольких минут, сообщает муниципальная полиция Риги.
Незадолго до 18 часов сотрудники муниципальной полиции заметили, что на площади Свободы сломан обелиск тактильного памятника Свободы. Информация была незамедлительно передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые, пересмотрев записи с камер, идентифицировали компанию их трех мужчин.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось выяснить возможное направление, в котором ушла компания, и уже через несколько минут на перекрестке бульвара Райня и улицы 13 января виновники были задержаны. Среди задержанных - мужчина в возрасте 33 лет и молодые люди возрастом 19 и 20 лет.
Во время разговора со стражами порядка они свою вину в совершении очевидного преступления не признавали.
Позднее задержанные были доставлены в участок Государственной полиции для возбуждения уголовного процесса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!