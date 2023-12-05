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В Финляндии заподозрили, что местные компании экспортировали в Россию почти 3500 дронов

rus.postimees.ee
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Финская полиция
Финская полиция Фото: Reuters / Scanpix

Финская таможня подозревает, что две местные компании эскортировали в Россию подпадающею под санкции ЕС продукцию на сумму более трех миллионов евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Продукция включает почти 3500 дронов.

Компании также поставляли в Россию микроконтроллеры, полупроводниковые приборы и защитные материалы, предназначенные для остановки дронов.

"По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать из России", - заявил директор по надзору таможни Ханну Синкконен.

По данным таможни, продукция была растаможена для экспорта в другую страну, однако есть подозрение, что она все же оказалась в России.

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