СМИ: молодые женщины обвиняют устроителей лагерей в сексуальных домогательствах

В ходе совместного расследования журналисты выслушали рассказы восьми молодых женщин о пережитых ими сексуальных домогательствах, которые происходили как в лагерях, так и на сопутствующих мероприятиях и в клубе интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?".

Как отмечают авторы публикации, K.I.D в свое время были популярными лагерями в среде русскоязычной молодежи Латвии. После того, как женщины стали публиковать в соцсетях признания о пережитых сексуальных домогательствах, устраивавшая лагеря организация была ликвидирована.

По словам некоторых женщин, они подвергались сексуальному использованию, будучи несовершеннолетними. Мужчины, которые вступали с ними в отношения и сексуально домогались, были организаторами и лекторами молодежных лагерей - так называемыми лидерами.

На протяжении нескольких лет организаторы молодежных мероприятий, в том числе в присутствии других взрослых, выстраивали с девушками неподобающие отношения, и никто на это не реагировал. Только позже, спустя годы, девушки поняли, что то, что они пережили, не было нормальными отношениями или просто флиртом.

По крайней мере в одном случае полиция начала проверку, однако правонарушений не констатировала и никто к ответственности привлечен не был, отмечают авторы материала, добавляя, что, по их мнению, необходимо более широкое расследование со стороны правоохранительных органов. При этом в некоторых случаях имеются подозрения в сексуальном насилии, которое оказало на девушек травматическое воздействие.

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