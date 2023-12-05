Трагедия в НБА: во время игры умер зритель

"Пеликанс" обыграли команду "Кингз" из Сакраменто в четвертьфинале Кубка НБА со счетом 127:117.

К сожалению, во время игры болельщику на трибунах стало плохо. К болельщику тут же подоспели медики, оказавшие ему первую помощь, но его жизнь спасти не удалось. Он умер на месте происшествия.

"Во время первой четверти игры гостю стало плохо. На место немедленно прибыли медики. К сожалению, им не удалось спасти болельщика. Команда выражает глубочайшие соболезнования родным и близким гостя", - заявили "Кингз".

В разговоре с ESPN игрок Кигэн Мюррей выступил от имени баскетболистов "Кингз": "Как команда, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования. Надеюсь, о семье позаботятся".

На данный момент больше информации о причине смерти фаната нет.

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