ВСУ: ПВО сбила российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

Силы ПВО Украины утверждают, что они сбили российский самолет-бомбардировщик Су-24М, который находился в районе острова Змеиный, сообщил в Telegram-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук.
По словам командующего, российский самолет пытался нанести удар по югу Одесской области.
"Рад сообщить, что российский бомбардировщик Су-24М, который пытался запустить ракету и нанести авиаудар по югу Одесской области, уничтожен в районе острова Змеиный", - написал Олещук.
Официальный представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сейчас российский поисково-спасательный самолет Ан-26 "пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов - экипаж бомбардировщика Су-24М", пишет Русская служба BBC.
⚡ ЗНИЩЕНО РОСІЙСЬКИЙ Су-24М— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) December 5, 2023
Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем".
Командувач Повітряних ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук pic.twitter.com/UMUg0krvCn
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