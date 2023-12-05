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ВСУ: ПВО сбила российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный

rus.tvnet.lv
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ПВО сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный
ПВО сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный Фото: Sergey Uryadnikov/Shutterstock

Силы ПВО Украины утверждают, что они сбили российский самолет-бомбардировщик Су-24М, который находился в районе острова Змеиный, сообщил в Telegram-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По словам командующего, российский самолет пытался нанести удар по югу Одесской области.

"Рад сообщить, что российский бомбардировщик Су-24М, который пытался запустить ракету и нанести авиаудар по югу Одесской области, уничтожен в районе острова Змеиный", - написал Олещук.

Официальный представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что сейчас российский поисково-спасательный самолет Ан-26 "пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов - экипаж бомбардировщика Су-24М", пишет Русская служба BBC.

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