Журнал Time назвал спортсмена года

В 2023 году Месси выиграл "Золотой мяч", который стал для него восьмым. Также в составе "ПСЖ" он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. При этом в составе "Интер Майами" аргентинец завоевал первый трофей для американской команды - Кубок лиг.

Нынешним летом Месси перебрался из французского "ПСЖ" в американский "Интер Майами", владельцем которого является бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм. За 14 матчей во всех турнирах аргентинец отметился 11 забитыми мячами, а также пятью голевыми пасами.

Напомним, в составе сборной Аргентины в 2022 году Мессии впервые выиграл чемпионат мира.

Недавно, по версии издания FourFourTwo, Месси был признан лучшим футболистом XXI века. На вторую позицию авторы рейтинга поставили пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Третьим стал чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Андрес Иньеста.

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