Спортивные федерации просят МОК пустить россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом

Представители международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов, а также Комиссии спортсменов Международного Олимпийского Комитета (МОК) призвали во вторник, 5 декабря, разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом, говорится в заявлении МОК по итогам Олимпийского саммита.
На саммите, который прошел в закрытом режиме, представители спортсменов попросили внести ясность по этому вопросу, поскольку в самом разгаре проходят отборочные соревнования на Олимпийские игры.
С марта позиция МОК заключалась в том, что решение будет принято "в подходящий момент". В настоящее время Комитет считает, что участие российских и белорусских спортсменов в отдельных видах спорта допустимо, если они не связаны с военными и силовыми структурами.
Также остается в силе дисквалификация Олимпийского комитета России из-за аннексии четырех восточных областей Украины.
После вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года спортсменам обеих стран было отказано в участии в Паралимпийских играх в Пекине. Также большое количество международных спортивных организаций отказали российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, или разрешили их участие лишь под нейтральным флагом.
В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов.
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