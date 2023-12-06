Спортивные федерации просят МОК пустить россиян и белорусов на Олимпиаду под нейтральным флагом

На саммите, который прошел в закрытом режиме, представители спортсменов попросили внести ясность по этому вопросу, поскольку в самом разгаре проходят отборочные соревнования на Олимпийские игры.

С марта позиция МОК заключалась в том, что решение будет принято "в подходящий момент". В настоящее время Комитет считает, что участие российских и белорусских спортсменов в отдельных видах спорта допустимо, если они не связаны с военными и силовыми структурами.

Также остается в силе дисквалификация Олимпийского комитета России из-за аннексии четырех восточных областей Украины.

После вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года спортсменам обеих стран было отказано в участии в Паралимпийских играх в Пекине. Также большое количество международных спортивных организаций отказали российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, или разрешили их участие лишь под нейтральным флагом.

В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на Паралимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

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