Бывшая жена подала в суд на Сандиcа Озолиньша

Уже полтора года между экс-хоккеистом Сандисом Озолиньшем и его бывшей женой Сандрой Озолиней идут судебные разбирательства по поводу взыскания денег, регистрации долей капитала и обеспечения иска, пишет журнал Kas Jauns.
По словам бывшей жены Озолиньша, легендарный хоккеист должен ей денег. Так ли это на самом деле, решит суд, однако судебное разбирательство сильно затянулось, так как несколько слушаний уже были перенесены, в том числе и назначенное на прошлую неделю.
Этим летом на портале ss.lv появилось объявление о том, что Сандис Озолиньш выставил на продажу свою недвижимость на берегу Балтэзерса - за земельный участок площадью 1616 га и два жилых дома экс-хоккеист просил 750 тысяч евро. Однако сейчас это объявление больше не активно и его можно найти только в архиве портала.
Как известно, Сандис и Сандра поженились в 1992 году, а развелись в 2011 году. В их браке родились двое сыновей, которые живут в США. Со второй женой у Озолиньша заключено соглашение о разделе имущества.
В 2021 году после многих лет дружбы Озолиньш женился на бывшей обладательнице титула "Мисс Латвия", визажисте и стилисте Ине Авлашевице. Оба воспитывают сына Оливера. У жены бывшего хоккеиста есть дочь Вивьен от предыдущих отношений с руководителем строительной компании Айнаром Пауниньшем.
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