Модернизированный вариант танка Т-90М имеет инновационное покрытие с блоками динамической защиты "Контакт-1". Броня размещена сверху и по бокам верхней части танка.

Фото: defence-blog.com

Внедрение этого вида защиты на российской бронетехнике датируется концом 2021 года, что совпадает с подготовкой к вторжению в Украину. Хотя изначально они создавались как потенциальная защита от противотанковых управляемых ракет, их эффективность против таких угроз остается неясной.

Поскольку атаки дронов на бронетехнику становятся все более распространенными, индивидуализация этого типа брони продолжает развиваться и становится обычным явлением. Нет сомнений, что это послужит примером и для других стран мира.

Фото: defence-blog.com

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