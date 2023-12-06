Силиня: Европа должна выполнить данные Украине обещания и показать свое единство

На следующей неделе состоится заседание Европейского совета, на котором в центр внимания лидеров Евросоюза (ЕС) попадут последние события в связи с продолжающейся войной России против Украины и продолжение поддержки ЕС Украины и ее жителей.

Силиня допустила, что дискуссии будут сложными, так как главам европейских стран придется продолжать пересматривать многолетнюю финансовую схему, в которую включено финансирование в размере 50 млрд евро на поддержку оздоровления, восстановления и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 годы.

Премьер-министр отметила, что в Евросовете ожидаются переговоры о расширении ЕС и вступлении Украины в блок. По словам Силини, эти дискуссии займут не месяцы, а несколько следующих лет. По ее мнению, европейские страны должны идти вперед, чтобы не оставлять в "серой зоне" страны, которые фактически присутствуют в Европе, и не подвергать их еще большему влиянию России, что угрожало бы интересам европейской безопасности и внешней политики.

Как сообщалось, 20 июня Европейская комиссия предложила создать специальный украинский механизм, бюджет которого на период с 2024 года по 2027 год составлял бы до 50 млрд евро в виде дотаций и займов.

Предполагается, что механизм заменит двустороннюю поддержку, которую сейчас ЕС оказывает с помощью инструмента соседства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества "Европа в мире" и инструмента "Макрофинансовая помощь +", бюджет которого составляет 18 млрд евро и действие которого завершится к концу 2023 года.

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