Фото ⟩ В центре Риги из-за очередного "мастера парковки" встали трамваи 11-го маршрута

Рижская муниципальная полиция заявила, что 3 декабря к ним поступило уже четыре вызова на улицу Миера с жалобами на пять неправильно припаркованных автомобиля, которые заблокировали движение трамвая.

Все владельцы были оштрафованы. Одну машину эвакуировали, в остальных случаях на место происшествия приезжали сами владельцы машин и передвигали их. В таких случаях полиция имеет право эвакуировать мешающие автомобили, но всегда ищет самый быстрый способ восстановить движение.

"Напоминаем, что штраф за парковку автомобиля на трамвайных путях составляет 40 евро. Однако это не единственные расходы, с которыми приходится сталкиваться нарушителям - в случае эвакуации расходы на эвакуацию и хранение автомобиля должны быть покрыты за счет нарушителя. Возможно за такое нарушение придется нести гражданскую ответственность, а именно прикрыть убытки Rīgas satiksme", - подчеркивает полиция.

В полиции напоминают, что трамвай может беспрепятственно проезжать мимо припаркованных на обочине автомобилей, если между ними и поверхностью пути имеется расстояние не менее одного метра.

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