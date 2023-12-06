Байден: Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится

Президент США Джо Байден в среду предупредил, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине, если ему удастся ее захватить.

"Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. (...) Он продолжит, он об этом довольно ясно сказал", - указал Байден.

Президент США предупредил, что если Россия нападет на одну из стран НАТО, то союзники окажутся в ситуации, которой они не хотят и которой сейчас нет, а именно, американские солдаты будут воевать против российских солдат.

Кроме того, Байден сообщил, что готов согласиться на переговоры с республиканцами по реформе границ с Мексикой взамен на поддержку республиканцев для увеличения помощи Украине.

"Это слишком серьезно. Я готов к значительным компромиссам на границе. Нам нужно исправить сломанную пограничную систему. Она сломана. Однако пока что я ответа не получил", - сказал президент.

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