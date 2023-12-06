Путин в гостях у шейхов. Зачем президент воюющей России вновь решился выехать за границу

Шейх назвал Путина «дорогим другом», они похвалили крепнущие связи и растущую торговлю, на чем открытая часть встречи и завершилась.

Самолет Путина охраняли четыре российских истребителя Фото: Reuters

Визит этот нужен не только Путину. ОАЭ стараются закрепить за собой статус новой Швейцарии — нейтральной и богатой страны, магнита для торговцев и финансистов всего мира. Она дружит со всеми и потому представляет собой отличное место для международных встреч, ярмарок и — если потребуется — мирных переговоров.

Как раз в эти дни в Дубае проходит главный ежегодный климатический саммит ООН, к которому приковано внимание мира. Часть этого внимания достанется Путину, хоть его визит никак с СОР28 не связан.

После разговора с шейхом Путин улетел в Саудовскую Аравию, где его ждет фактический правитель страны принц Мухаммед бен Салман. Говорить они будут, скорее всего, в основном о нефти.

Саудовская Аравия и Россия — две крупнейшие после США нефтяные страны в мире. На них приходится почти половина всей добычи картеля ОПЕК+, и они вдвоем способны влиять на предложение сырья на мировым рынке, что и делают уже не один год.

Сейчас страны ОПЕК+ добровольно добывают меньше, чем могли бы, чтобы поддержать цены на нефть и объем доходов от ее экспорта, которые составляют основу экономики и России, и Саудовской Аравии.

Путин за границей не задержится.

Из Саудовской Аравии он в сопровождении своих истребителей вернется в Москву, где в четверг продолжит выступления на мировой арене в компании президента Ирана — главного врага Саудовской Аравии и страны-изгоя на Западе.