В Кулдиге пьяная чиновница на BMW пыталась сбежать от полиции. Рядом сидела жена полицейского

Нарушение было зафиксировано 18 ноября. Произошло все в центре Кулдиги - на перекрестке улиц Стендес и Салдус.

Около половины первого ночи полиция остановила женщину на автомобиле марки BMW, так как она проигнорировала знак "Стоп". За рулем в опьянении 2,87 промилле находилась специалист по закупкам самоуправления Кулдигского края, а рядом сидела руководитель отдела ЗАГС.

"Все скрывается? Может ли в самоуправлении работать такой человек - отвечать за закупки с 2,87 промилле?" - поинтересовался у передачи житель Кулдигского края.

Bez Tabu указывает, что пассажиркой BMW была жена инспектора местной муниципальной полиции.

Как пояснили в муниципальной полиции Кулдигского края, водитель BMW сначала проигнорировала знак "Стоп", а после остановки транспортного средства она и пассажирка без приглашения вышли из машины.

Когда сотрудник полиции пошел за алкометром, водитель BMW внезапно села в машину и покинула место происшествия.

Свое бегство сотрудница самоуправления закончила во дворе дома в Румбской волости.

Как сообщает передача, одна из чиновниц прекратила трудовые отношения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!