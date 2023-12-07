Сейм в окончательном чтении рассмотрит проект бюджета на 2024 год

Пакет изменений законов, связанный с бюджетом, содержит несколько таких, которые вызвали широкие дебаты: это, например, поправки к закону о налоге на добавленную стоимость, где больше всего споров вызывает PVN на сельскохозяйственные продукты. Депутаты подали больше всего предложений непосредственно к связанным с налогами законам: о подоходном налоге с населения, об акцизном налоге, о подоходном налоге с предприятий и законе о PVN.

От процесса принятия этих законопроектов будет зависеть, удастся ли сегодня начать рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы и поступивших к нему предложений.

Непосредственно к проекту бюджета депутаты внесли около 350 предложений. Суммы бюджетных планов депутатов достигают примерно 5 млрд евро, однако правительство поддержало только предложение спикера Сейма Дайги Миерини о сокращении расходов Сейма на 150 000 евро в 2024 году. Политики правящей коалиции пообещали, что "депутатских квот", то есть выделения относительно небольших сумм в основном на проекты, поддерживаемые депутатами правящей коалиции, в этом году не будет.

По необходимости Сейм продолжит работать и в пятницу, и, если понадобится, в выходные дни. Бюджет обещают не рассматривать ночью: в качестве основных рабочих часов заранее определено время с 9:00 до 21:00. Если потребуется завершить какой-то уже начатый этап работы, депутаты смогут договориться о продолжении работы и чуть позже 21:00.

Правительство в начале ноября поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, в котором доходы государственного консолидированного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы - в размере 16,212 млрд евро.

После принятия бюджета соответствующие суммы при необходимости будут уточнены в соответствии с редакцией окончательного чтения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!